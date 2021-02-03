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فرنسا: البدء في إنتاج لقاحات "موديرنا" و"فايزر بيونتيك" الشهرين المقبلين

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فرنسا: البدء في إنتاج لقاحات "موديرنا" و"فايزر بيونتيك" الشهرين المقبلين فرنسا: البدء في إنتاج لقاحات "موديرنا" و"فايزر بيونتيك" الشهرين المقبلين

مصراوي Masrawy

03:03 م الأربعاء 03 فبراير 2021

باريس - أ ش أ
يعتزم المسئولون في مختبرين اثنين بفرنسا البدء في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من شركات مصنعة للدواء "موديرنا" الأمريكية خلال شهر مارس المقبل و"فايزر/بيونتيك" الأمريكية-الألمانية خلال شهر أبريل القادم.
وقالت وزيرة الصناعة، أنييس بانييه رانشر - حسبما ذكرت "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء - "إنه خلال شهر مايو المقبل، ينبغي أن نكون قد بدأنا إنتاج لقاح شركة (كيورفاك) الألمانية المصنعة للدواء، الأمر الذي من أجله ننتظر الموافقة عليه".
وكانت الأزمة الصحية قد دفعت الحكومات إلى العمل لتحقيق مزيد من الانتشار في إنتاج اللقاحات المتاحة بالفعل، ما دعا إلى التغلب على المقاومة الشرسة للصناعة من أجل تبادل أسرار الملكية الفكرية.
وتأمل فرنسا تجنب فرض حالة إغلاق وطني جديدة، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أعلنت السلطات أمس 404 حالات وفاة إثر المرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية لذلك، كذلك وجود زيادة جديدة في إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة لتصل إلى 3 آلاف و270 مصابًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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