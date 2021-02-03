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تركا الابن يصارع كورونا.. مات الأب ولحقته الأم بعد 48 ساعة في كفرالشيخ

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تركا الابن يصارع كورونا.. مات الأب ولحقته الأم بعد 48 ساعة في كفرالشيخ تركا الابن يصارع كورونا.. مات الأب ولحقته الأم بعد 48 ساعة في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

03:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت مدينة بلطيم، وفاة رجل وزوجته متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وجرى دفن جثمانهما في مقابر متجاورة، فيما يصارع ابنهما الموت داخل مستشفى العزل.
وبحسب مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، توفي الزوج "ع.ا"، في العقد السابع من عمره، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ولحقت به زوجته "س.ا" بعد يومين.
وأكد المصدر أن الزوجين المتوفيين، وابنهما، شعروا بأعراض المستجد، وبإجراء التحاليل الطبية، تبين إيجابيتهم للفيروس، فجرى نقلهم لمستشفى بلطيم للعزل الصحي، لتلقي العلاج.

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مصراوي Masrawy

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