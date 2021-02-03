السيطرة على حريق معرض سيارات في الإسكندرية– صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بمحل لبيع السيارات بحي الجمرك، بسبب ماس كهربائي، دون إصابات.

تلقى قسم شرطة الجمرك، بلاغًا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بالطابق الأرضي بالعقار رقم 10 بشارع أبو وردة، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل لبيع السيارات بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المحال المجاورة.

تحرر محضر بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.