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تداول 26 سفينة وتفريغ 4 آلاف طن قمح بميناء دمياط

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تداول 26 سفينة وتفريغ 4 آلاف طن قمح بميناء دمياط تداول 26 سفينة وتفريغ 4 آلاف طن قمح بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

02:56 م الأربعاء 03 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع انتعاشة حركتي الشحن والتفريغ على الأرصفة.
وأضاف المركز الإعلامي، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع، شملت 1990 طن رمل و6329 طن فوسفات، و5250 طن يوريا و800 طن زيت طعام.
وأوضح أن حركة الوارد شملت 7 آلاف طن ذرة و11350 طن خردة و1020 طن خشب زان و1302 طن أبلاكاش، و540 طن كلوريد إيثيلين و1784 طن صودا و4 آلاف طن قمح، و17612 طن فول.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 53287 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 46844 طن.

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