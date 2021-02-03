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أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر جهود كبيرة لتفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية

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أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر جهود كبيرة لتفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر جهود كبيرة لتفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية

مصراوي Masrawy

02:56 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، في احتفال الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية عبر " كونفرانس".

وقال عياد في كلمته التي تناولت دور مجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ في نشر وتعزيز الأخوة الإنسانية، إن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية، ونشر المحبة والمودة بين البشر، ونشر قيم ‏التسامح والسلام، والقضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم، والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎، وهو ما يسعى إلى تحقيقه الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف أن قطاعات الأزهر الشريف بذلت العديد من الجهود في تعزيز دور الأخوة الإنسانية من خلال ملتقيات التعريف بالأخوة الإنسانية، وإطلاق المبادرات العالمية، والحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الحوار مع الآخر من خلال المقالات والإنتاج العلمي.

وأوضح أن القطاعات عملت على تعزيز الأخوة الإنسانية من خلال اللقاءات الميدانية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، والمشاركات على وسائل الإعلام المختلفة التي تدعم تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وترسخ لمبادئ الأخوة بين الناس وتعزز من قيم التعايش والتسامح والتعاون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول الوثيقة.

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