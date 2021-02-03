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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلام بشرم الشيخ

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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلام بشرم الشيخ وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلام بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

02:51 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تدور خطبة الجمعة حول "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة .


ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، التي تعقد بجامعة الملك سالمان بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر فعاليات الدورة، كرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة.

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