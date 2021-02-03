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الأسعار جزافية.. برلمانية لوزير الكهرباء: لا بد من تخفيض الارتفاع الجنوني للفواتير

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الأسعار جزافية.. برلمانية لوزير الكهرباء: لا بد من تخفيض الارتفاع الجنوني للفواتير الأسعار جزافية.. برلمانية لوزير الكهرباء: لا بد من تخفيض الارتفاع الجنوني للفواتير

مصراوي Masrawy

02:43 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، بالتطوير القائم بالكهرباء في قطاع الجودة وتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات نأمل أن تعود على المواطن بالنفع.

وشددت مي، في تعقيبها على كلمة وزير الكهرباء، لإلقاء بيان وزارته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، على أن هناك مشكلة مزمنة وهي الأسعار الجزافية للكهرباء؛ فالفواتير لا تتناسب مع الكهرباء المستهكلة، والأسعار غير محتملة، ولا بد من التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير؛ للتخفيف على المواطنين.

وتابعت النائبة بأن هناك في محافظة سوهاج وفي كل المحافظات مشكلة الأسلاك الكهربائية دون عازل، وهناك قرى كاملة دون عازل، وهناك نية بخطة الوزارة بالتعاون مع شركة "شعاع" لحل المشكلة؛ ولكن لا يوجد قارئ يأتي لقراءة العدادات والفواتير تتراكم؛ ولا بد من نظرة إلى هذا الموضوع.

ولفتت مي، إلى أنه لا بد من خطة لحل أزمة الكابلات الهوائية ومشكلات الفلاحين؛ فلو بقيت تحت الأرض سنتجاوز الخطر الذي يمكن أن يقع على الأهالي.

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