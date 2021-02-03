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ضبط 11 شخصًا ينقبون عن الآثار في الفيوم

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ضبط 11 شخصًا ينقبون عن الآثار في الفيوم ضبط 11 شخصًا ينقبون عن الآثار في الفيوم

مصراوي Masrawy

02:32 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم 11 شخصًا بحوزتهم طبنجة صوت، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمركز أبشواي.

تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم، أفادت قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل و (11 شخص، جميعهم مقيمين بدائرة المركز) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت و6 طلقات) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على (حفرة بقطر 5 متر بعمق 10 متر) وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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