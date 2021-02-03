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هل تستوي مخالفات القرى بالمدن؟.. برلمانيون يعلقون على بيان وزير الكهرباء

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هل تستوي مخالفات القرى بالمدن؟.. برلمانيون يعلقون على بيان وزير الكهرباء هل تستوي مخالفات القرى بالمدن؟.. برلمانيون يعلقون على بيان وزير الكهرباء

مصراوي Masrawy

02:35 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإيجاد مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا أن هذه المحافظة توجد بها النسبة الكبرى من طاقة الرياح.

وأشار النائب، في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، إلى أن جميع العاملين في طاقة الرياح بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددًا على أهمية مراعاة ذلك؛ للاعتماد على أبناء المحافظة في تشغيل هذه المحطات.

وأكد حسام عوض الله أن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة سيكون لها أثر كبير في الحفاظ على البيئة.

وتابع النائب بأنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح المسؤولية وكل يوم يمر نجد تطورًا في قطاع الكهرباء، مضيفًا أنه لا يمكن إنكار مجهود وزير الكهرباء في ذلك، موضحًا أنه بعد أزمة الانقطاعات المتكررة أصبحنا نصدر كهرباء.

وقال أحمد نشأت فؤاد أنه من غير المعقول معاملة القرى مثل المدن عند التصالح في مخالفات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدخل في القرى أقل وأهلها يعيشون في فقر مدقع.

وأشار نشأت إلى وجود إهمال في عدد كبير من القرى، في الشبكات والأسلاك غير المغطاة.

وأوضح النائب أن هناك 35 مصنعًا متوقفًا عن العمل بالمدينة الصناعة بغرب طهطا؛ بسبب ضعف القوى الكهربائية.

وقال عضو مجلس النواب إن عدم دقة القراءات بسبب عدم مرور الكشافين بشكل منتظم.

بينما قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة، إنه لا أحد ينكر مجهودات وزارة البترول إلا جاحد، قائلًا: ما يحدث بالطاقة يدعو إلى الفخر، وعلينا أن نفتخر جميعًا بهذا الإنجاز.

وقال الجبلاوي إن هناك بعض القصور والتجاوزات بالأفرع والأماكن مثلما يحدث في الصعيد؛ نظرًا لمواءمة الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المواطن يشتكي من إيصال الكهرباء لارتفاع القيمة، مضيفًا أن المراوح والتكييفات في الصعيد ليست من أدوات الترفيه بل وسيلة للحياة، مطالبًا بالمواءمة مع الحياة الطبيعية مثلما يحدث في بعض المناطق.

وأضاف النائب أن هناك أيضًا أزمة الضبطية القضائية التي يعانيها الصعيد، وذلك لأننا بحاجة إلى معايير ثابتة وأسس واضحة، وذلك لأن الأرقام ترتفع إلى 100 ألف.

ووجه النائب سؤالًا إلى الوزير، قائلًا: ما أسباب عدم توصيل الكهرباء إلى مليون ونصف مليون فدان من أجل الريف المصري؟ طالبًا بتخفيض الكهرباء للفلاح.

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مصراوي Masrawy

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