شهر زيادة.. مصدران يكشفان موعد امتحانات الجامعات وجدول الفصل الثاني

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أكد مصدران مطلعان بالتعليم الجامعي أن العام الدراسي الحالي بالجامعات سينتهي في شهر يوليو المقبل بعد مده شهرا زائدا، وذلك بعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءا من 20 فبراير، ولمدة شهر، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وأرجع المصدران هذا القرار لتحضير الجامعات لإجراءات عقد الامتحانات العملية والشفوية والنظرية للفصل الدراسي الأول المزمع عقدها في العشرين من فبراير الجاري في حال استقرار الأوضاع الطبية وانكسار منحني الموجه الثانية لفيروس كورنا المستجد، كما أنه يتم التخطيط لإجراء امتحانات مواد التخلف في الأسبوع الأول من بداية التيرم الثاني نهاية مارس.

كان المجلس الأعلي للجامعات قرر نهاية ديسمبر بشأن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد، وكذلك تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول" 2020، إلى بعد أجازة نصف العام.

كان الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجّه رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

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