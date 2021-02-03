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تسوية حالة 1196 موظفًا من العاملين في جامعة أسيوط

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تسوية حالة 1196 موظفًا من العاملين في جامعة أسيوط تسوية حالة 1196 موظفًا من العاملين في جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

02:40 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، إجراء حركة تسويات للحالة الوظيفية للعاملين بمختلف قطاعات الجامعة، والتي بمقتضاها سوف يجري إعادة تعينهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه.
وقال رئيس جامعة أسيوط، إن الحركة تشمل تسوية الوضع الوظيفي بإعادة تعيين نحو 1196 من العاملين بتاريخ 27 سبتمبر 2019، والتي جاء بناء عليها إصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراره بالموافقة على إجراء التسوية لنحو 307 موظفين من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد الأورام، وهو ما جرى استكماله مؤخرًا بالموافقة على تسوية 889 آخرين من العاملين بالقطاع التعليمي بالجامعة.
وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى مخاطبة وزارة المالية لتمويل الدرجات اللازمة لتعيين الموظفين خلال الفترة القادمة، فضلًا عن تكليف الإدارة المركزية للموارد البشرية بإنهاء إجراءات التسوية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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