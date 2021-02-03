تبدأ 21 فبراير.. ننشر جداول امتحانات التيرم الأول بكليات جامعة أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، بدء كليات الجامعة في الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والشفوية والتحريرية، والدراسات العليا.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، بإجراء الامتحانات عقب عودة الطلاب والمقرر لها في 21 من فبراير الجاري.

وأعلن رئيس الجامعة أن الامتحانات المقرر إجراؤها خلال الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا سوف تجرى وفق الإجراءات الاحترازية بما تتضمنه من مسافات تباعد بين الممتحنين والتزام بارتداء الكمامات واستخدام مواد التطهير والتعقيم والكواشف الحرارية، لمنع انتشار فيروس كورونا.