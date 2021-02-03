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"نيويورك تايمز" تطلق اختبارات لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها

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"نيويورك تايمز" تطلق اختبارات لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها "نيويورك تايمز" تطلق اختبارات لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها

مصراوي Masrawy

02:53 م الأربعاء 03 فبراير 2021

القاهرة - أ ش أ

أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، اختبارات بعنوان "ماذا تعرف عن "، تم عرضها بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي وثقافة وعادات وتقاليد شعبها.

وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.

من جانبه، أشار ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق صحيفة نيويورك تايمز لهذا الاختبار عبر موقعها الالكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنه سيساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدى الاطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.

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