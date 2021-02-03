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موسكو - أ ش أ

دعا رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأربعاء، لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أنه يجب على الولايات المتحدة اتخاذ مبادرة أحادية الجانب للعودة إلى الاتفاق وضمان الوفاء بالتزاماتها.

وقال كوساتشوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- : "فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة من الضروري أولاً، التذكير بأن الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق من جانب واحد، ولم تفعل إيران ذلك، فإن إيران فقط علقت تنفيذ التزاماتها"، مشيرًا إلى أنه حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، فإن الأمريكيين لم يفوا بالتزاماتهم وحذا الأوروبيون حذوهم، تظاهروا فقط بالتنفيذ.

واختتم البرلماني الروسي بالقول : "من هنا نستنتج أن الأمريكيين هم الذين يحتاجون إلى اتخاذ مبادرة أحادية الجانب للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وضمان الوفاء بجميع التزاماتهم في المستقبل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي إذا بدأت إيران في الوفاء بشروطه مرة أخرى.

وأبرمت إيران اتفاقها مع ست قوى كبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) عام 2015، حيث التزمت بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها، وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، ما دفع إيران لتعليق الالتزام ببعض البنود.

وأعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية، وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.