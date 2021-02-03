أخبار عاجلة

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
ما الأسباب القضائية والإنسانية الملحة الداعية لاستحداث "الأنظمة الأربعة"؟ -
"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار  يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه -
وزراء الخارجية العرب يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين -
"العواد": التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحًا تاريخيًّا -
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى -
الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال -
هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل -
الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان -
صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع البالغين

Print
إسرائيل تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع البالغين إسرائيل تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع البالغين

مصراوي Masrawy

02:33 م الأربعاء 03 فبراير 2021

تل أبيب - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستتيح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من يزيد عمره عن 16 عاما من السكان اعتبارا من يوم غد الخميس.
وأكد متحدث باسم أحد صناديق الرعاية الصحية في إسرائيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم تلقي رسالة من الوزارة قالت فيها: "في ضوء تقييم الوضع.. ربما نفتح التطعيمات لجميع الأعمار بداية من يوم غد".
تجدر الإشارة إلى أن اللقاحات متاحة حاليا في إسرائيل لكل من يبلغ من العمر 35 عاما فأكثر، وكذلك للمراهقين في الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما لتمكينهم من إجراء الاختبارات.
وتلقى أكثر من 3.2 مليون شخص في إسرائيل الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو 1.9 مليون على الجرعتين.
ورغم استمرار توزيع اللقاحات والإغلاق الوطني، فإن إسرائيل لا تزال تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات الجديدة بكورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 7919 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليوم السابق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

شبكة عيون الإخبارية