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رياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة في الوادي الجديد- صور

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رياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة في الوادي الجديد- صور رياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة في الوادي الجديد- صور

مصراوي Masrawy

02:25 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تعرضت عدة مدن وقرى بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لرياح متوسطة مع انخفاض طفيف في مستوى الرؤية الرأسية والأفقية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وكان قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن حالة من عدم الاستقرار بدأت على غرب البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ورعدية.

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