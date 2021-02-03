محافظ جنوب سيناء يتابع وضع العلامات الإرشادية بطرق شرم الشيخ- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال التخطيط ووضع العلامات الإرشادية بطرق ومحاور شرم الشيخ، وأعمال تطوير هضبة أم السيد، والمقاصد السياحية، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم، لمتابعة نسب التنفيذ بها.

وقال المحافظ، إنه جاري إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، ومشايات من الرخام والجرانيت بطول 2 كيلو متر، وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وإنشاء كورنيش بمنطقة الهضبة، لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا.

وأكد المحافظ أنه جاري التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.