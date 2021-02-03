الولايات المتحدة تنتقد حصول تركيا على منظومة "إس-400" الروسية

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أنقرة - أ ش أ

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حصول تركيا على منظومة صواريخ "إس – 400" للدفاع الجوي الروسية؛ باعتبارها تقوض تماسك حلف الناتو وفاعليته.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، خلال مباحثاته تليفونياً مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، على رفض أمريكا حصول تركيا على هذه الصفقة.

وأكد سوليفان ـ بحسب موقع "تركيا الآن" ـ خلال الاتصال على رغبة إدارة الرئيس بايدن في بناء علاقة بناءة مع تركيا، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بين البلدين بشكل فعال، كما أن الإدارة الجديدة ملتزمة بدعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

ونقل سوليفان نية الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال الناتو، معربًا عن "القلق من أن حصول تركيا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400" الحديثة، يقوض تماسك التحالف وفعاليته".

وكانت واشنطن في ديسمبر، قد فرضت عقوبات على أنقرة بسبب استحواذها على أنظمة دفاع روسية الصنع من طراز «إس -400»، وهي خطوة وصفتها تركيا بأنها خطأ فادح. كما أزالت تركيا من برنامج طائراتها المقاتلة «إف - 35» نتيجة لذلك، وتقول واشنطن إن صواريخ "إس - 400" تشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة «إف - 35» وأنظمة الدفاع الأوسع لحلف شمال الأطلسي.

من جانبها، تقول أنقرة إن شراءها لمنظومات "إس - 400" لم يكن خيارًا، بل كان ضرورة لأنها لم تكن قادرة على شراء دفاعات صاروخية من حلفاء آخرين في الناتو بشروط مرضية.

يذكر أن يشار ياكيش وزير الخارجية التركي الأسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، كان قد أكد أن وصول الرئيس الأمريكي جو بادين إلى السلطة، سيجبر تركيا على تغيير سياساتها الخارجية، مشيراً إلى إقدام تركيا على تغييرات كبيرة في سياستها الخارجية.