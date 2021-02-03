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الحريري يشيد بالتجربة المصرية: "نموذجًا يُحتذى به في المنطقة"

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الحريري يشيد بالتجربة المصرية: "نموذجًا يُحتذى به في المنطقة" الحريري يشيد بالتجربة المصرية: "نموذجًا يُحتذى به في المنطقة"

مصراوي Masrawy

02:15 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتبت – إيمان محمود

أكد رئيس اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

وأعرب الحريري خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح في قصر الاتحادية، عن التقدير للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت. وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأشاد الحريري، بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبراً إيها نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

كما أشاد بجهود الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.

ووصل الحريري صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس السيسي في قصر الاتحادية، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

ومن المُقرر أن يلتقي الحريري ضمن زيارته للقاهعرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لإجراء محادثات حول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي بعد استقباله اليوم للحريري، حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية.

كما شدد على تسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

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