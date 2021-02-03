أخبار عاجلة

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
ما الأسباب القضائية والإنسانية الملحة الداعية لاستحداث "الأنظمة الأربعة"؟ -
"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار  يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه -
وزراء الخارجية العرب يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين -
"العواد": التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحًا تاريخيًّا -
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى -
الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال -
هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل -
الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان -
صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لنشره أخبار كاذبة

Print
تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لنشره أخبار كاذبة تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لنشره أخبار كاذبة

مصراوي Masrawy

02:12 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة للمتهم في القضية 1356 لسنة 2019، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة للمتهم، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

شبكة عيون الإخبارية