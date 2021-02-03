★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الدقهلية، وممثلو وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة النقل؛ لإعلان إطلاق مشروع "تحيا مصر المنصورة"، واستعراض خطواته التنفيذية، والذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك بناءً على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع "تحيا مصر المنصورة"، وتوجيهاته للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في كل المحافظات؛ خصوصًا مع عدم وجود أراضٍ داخل عواصم المحافظات صالحة لإنشاء مساكن جديدة، ومع سياسة الدولة في المحافظة على رقعة الأراضي الزراعية الحالية والعمل على زيادتها.

وصرح وزير النقل بأن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويعكس الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكك الحديدية ضمن خطة الوزارة لاستغلال كل الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها؛ للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت الوزير إلى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع؛ بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، مضيفًا أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع؛ حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة آخر بالمشروع غير الموجود حاليًّا؛ خصوصًا مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي، حيث خرجت العديد من الأدباء والمفكرين، موضحًا أنه تم التنسيق مع كل الوزارات التي لها أراضٍ ضمن المشروع وَفق الإطار العام لاستغلال أراضي الدولة؛ وهي وزارات (التنمية المحلية- قطاع الأعمال- الثقافة- الري والموارد المائية- محافظة الدقهلية).

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا، وستُقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلاً عما تقدمه من عائد مجتمعي.

واستطرد الوزير بأن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 136000 متر مربع، ويضم المشروعات التالية (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة، وهو عبارة عن برجَين تجاريين؛ إداري وسكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابي لاند، وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل.

وتابع وزير النقل: بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي؛ وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومولًا تجاريًّا وأبراجًا سكنية، وكذلك مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر، يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.

وأوضح الوزير أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير (تحيا مصر المنصورة)، كما دعا وزير النقل المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم أهالي المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة، والذي سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتسهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وكل الوزارات المعنية لا تدخر جهدًا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية؛ بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب.

ولفت شعراوي إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية؛ لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها، وأن مشروع "تحيا مصر المنصورة" سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية التابعة لها؛ للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية على أراضي مختلف المحافظات، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع "تحيا مصر المنصورة" سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها، بما سينعكس على أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع، وأن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول على رضاه، مشيرًا إلى أن المنصورة خرج منها المثقفون والأدباء والعلماء، وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية.

وأشادت وزيرة الثقافة بهذا المشروع المهم، مشيرةً إلى ضم المشروع قصر الثقافة بالمنصورة؛ لما لها من تاريخ ثقافي كبير.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المنصورة، وأنه سيمثل نقلة كبيرة للأهالي، وأن المشروع يليق بمكانة محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.