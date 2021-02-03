أخبار عاجلة

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
ما الأسباب القضائية والإنسانية الملحة الداعية لاستحداث "الأنظمة الأربعة"؟ -
"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار  يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه -
وزراء الخارجية العرب يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين -
"العواد": التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحًا تاريخيًّا -
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى -
الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال -
هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل -
الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان -
صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مهلة 15 يومًا.. محافظ الجيزة: لا تهاون فى إغلاق أي منشأة تمثل خطرًا على المواطنين

Print
مهلة 15 يومًا.. محافظ الجيزة: لا تهاون فى إغلاق أي منشأة تمثل خطرًا على المواطنين مهلة 15 يومًا.. محافظ الجيزة: لا تهاون فى إغلاق أي منشأة تمثل خطرًا على المواطنين

مصراوي Masrawy

02:21 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشآت والوحدات التي يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة وبحث موقف كلاً منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشآت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أي منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل في حال عدم استيفائها للإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين والحرص على التزامها باشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادي الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولاً بأول، على أن يتم الإزالة الفورية للمبانى التى صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حتى لا تشكل خطراً على المواطنين.

وأمهل محافظ الجيزة أصحاب المخازن والمحال مدة قدرها 15 يومًا و "شهراً للمصانع" المتواجدة بالمناطق الصناعية استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

كما كرر مناشدته لمواطني المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديداً على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلاً لدورهم المجتمعي فى القضاء على تلك الظواهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

شبكة عيون الإخبارية