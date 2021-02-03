مهلة 15 يومًا.. محافظ الجيزة: لا تهاون فى إغلاق أي منشأة تمثل خطرًا على المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشآت والوحدات التي يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة وبحث موقف كلاً منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشآت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أي منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل في حال عدم استيفائها للإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين والحرص على التزامها باشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادي الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولاً بأول، على أن يتم الإزالة الفورية للمبانى التى صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حتى لا تشكل خطراً على المواطنين.

وأمهل محافظ الجيزة أصحاب المخازن والمحال مدة قدرها 15 يومًا و "شهراً للمصانع" المتواجدة بالمناطق الصناعية استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

كما كرر مناشدته لمواطني المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديداً على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلاً لدورهم المجتمعي فى القضاء على تلك الظواهر.