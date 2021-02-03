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معاناة الكمامة وبصمة الوجه.. "أبل" تجد حلاً لمستخدمي "آيفون"

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معاناة الكمامة وبصمة الوجه.. "أبل" تجد حلاً لمستخدمي "آيفون" معاناة الكمامة وبصمة الوجه.. "أبل" تجد حلاً لمستخدمي "آيفون"
يواجه مستخدمو هواتفها المشكلة منذ انتشار

معاناة الكمامة وبصمة الوجه..

يواجه مستخدمو هواتف "آيفون" مشكلةً في استخدام بصمة الوجه لفتح هواتفهم الذكية، منذ انتشار فيروس كورونا، وفرض ارتداء الكمامة في كثير من دول العالم.

وعملت شركة "أبل" على إيجاد حل لهذه المشكلة، حيث سيسمح التحديث القادم للهواتف الذكية iOS 14.5 للمستخدمين الذين يرتدون القناع بفتح أجهزة "آيفون" باستخدام ساعة "أبل" الذكية.

وبينما يُسهّل هذا الإجراء على كثيرين ممن يملكون ساعة "أبل" الذكية فتح أجهزتهم بهذه الطريقة، سيبقى من لا يملكون الساعة يعانون من المشكلة ذاتها.

ويشترط التحديث الجديد من "أبل" أن تكون الساعة الذكية قريبة من الهاتف عند الرغبة في فتحته، حيث سيتم فتح الهاتف على الفور من خلال تحديد المالك؛ بسبب وجود ساعة أبل خاصته في المكان نفسه.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذه الميزة متوفرة أصلاً في أجهزة الحواسيب العادية التي تنتجها "أبل"، وأصبح استخدامها الآن أكثر إلحاحاً مع انتشار فيروس كورونا، الذي فرض على ملايين الناس في العالم ارتداء الكمامة لساعات طويلة.

وتعكف شركة "أبل"، حالياً، على تجريب إصدار iOS 14.5 في صفوف المطورين، الذين اكتشفوا إمكانية استخدام الميزة الجديدة؛ للتسهيل على المستخدمين فتح هواتفهم.

وتعمل الميزة فقط عندما تكون الساعة بالقرب من الهاتف الذكي، لكنها لا تحل محل بصمة الوجه المطلوبة عند إجراء عمليات الدفع عبر خدمة "أبل".آيفون بصمة الوجه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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