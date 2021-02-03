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8 أبريل.. الحكم على محمود عزت في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

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8 أبريل.. الحكم على محمود عزت في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" 8 أبريل.. الحكم على محمود عزت في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

مصراوي Masrawy

01:56 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حجز إعادة إجراءات محاكمة القيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 8 إبريل للحكم.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار.

كان المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

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