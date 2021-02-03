توجيه اتهام لزعيمة ميانمار وفقا لقانون الاستيراد والتصدير

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مصراوي Masrawy

بنوم بنه - (د ب أ):

قال مسؤول بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه جرى توجيه الاتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير.

وكتب المسؤول كي توي أنه تم اتهام رئيس البلاد المعزول وين مينت وفقا لقانون إدارة الكوارث الطبيعية.

وقال محامو حقوق الإنسان إن التهم ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال تشارلز سانتياجو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان "هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

وأضاف" هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في نوفمبر الماضي".