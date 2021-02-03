اليوم.. عودة اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

يذاع في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

يعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر مثيل له يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة COC channel على شبكة الإنترنت، من المقر البابوي بالقاهرة، وذلك في اجتماع الأربعاء الأسبوعي يوم ٣٠ ديسمبر، ودار موضوع العظة حول موضوع حمل عنوان "لا تكن جاهلًا".

وكان هذا الاجتماع هو الأخير قبل التوقف المقرر لاجتماع الأربعاء خلال شهر يناير.