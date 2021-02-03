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بعد حريق برج الدائري.. توجيه جديد من محافظة الجيزة للأحياء

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بعد حريق برج الدائري.. توجيه جديد من محافظة الجيزة للأحياء بعد حريق برج الدائري.. توجيه جديد من محافظة الجيزة للأحياء

مصراوي Masrawy

02:06 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بمحافظة الجيزة عن تكليف جميع رؤساء الأحياء بالتفتيش على جميع العقارات والتأكد من وجود طفايات الحريق وذلك بعد حريق برج الدائري.

وأوضحت المصادر أن عدة لجان من أحياء العجوزة والدقي والهرم بدأت المرور على العقارات سواء السكنيه أو الإدرية لأخذ بيان بعدد طفايات الحريق ووزنها وصلاحيتها.

كانت مصادر مطلعة قد كشفت أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرر إحالة موظفين ومهندسين وفنيين بحي كرادسة التابع له برج الدائري، الذي اشتعلت فيه النيران منذ يومين، إلى التحقيق.

وبحسب المصادر لمصراوي: القرار جاء لمعرفة كواليس تشييد البرج المخالف، وأنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وغلق 3 عقارات أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر البرج بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.

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