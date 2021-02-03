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محافظ دمياط تتفقد مشروع تطوير طريق كورنيش النيل "صور"

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محافظ دمياط تتفقد مشروع تطوير طريق كورنيش النيل "صور" محافظ دمياط تتفقد مشروع تطوير طريق كورنيش النيل "صور"

مصراوي Masrawy

02:10 م الأربعاء 03 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى طريق كورنيش النيل، للوقوف على معدلات التطوير، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقدت المحافظ عمليات صيانة أعمدة الإنارة وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار، لتنفيذ متكاملة لصرف المياه بالمنطقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، والجزيرة الوسطى وسور الكورنيش والممشى وأحواض التشجير.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالعمل وفق الخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، نظرًا لأهمية الطريق.

وشددت المحافظ على تمهيد طريق منطقة الدعايم، باستخدام ناتج كشط الطبقة الاسفلتية لتنفيذ نموذج تطوير متكامل.

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