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رئيس "الطيران المدني" يوجه بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"

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رئيس "الطيران المدني" يوجه بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا" رئيس "الطيران المدني" يوجه بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"
شدد على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها "الصحة"

رئيس

وجّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

وشدد على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها وهي الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.

وأوضح "المنصوري" أن الإلزام يشمل جميع منسوبي الهيئة ومراجعي مقارّها وكذلك المنشآت التابعة لها في المملكة، كما دعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجانحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيرا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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