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وزير الشؤون الإسلامية يصدر 4 قرارات لتدوير قيادات إدارية لتطوير العمل

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وزير الشؤون الإسلامية يصدر 4 قرارات لتدوير قيادات إدارية لتطوير العمل وزير الشؤون الإسلامية يصدر 4 قرارات لتدوير قيادات إدارية لتطوير العمل
بينهم تكليف وكيلين للمطبوعات والبحث العلمي والدعوة والإرشاد

وزير الشؤون الإسلامية يصدر 4 قرارات لتدوير قيادات إدارية لتطوير العمل

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الأربعاء، أربعة قرارات إدارية لتدوير قيادات في ديوان الوزارة وفرعها بمنطقة حائل.

جاء القرار الأول بتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وكيلاً للمطبوعات والبحث العلمي، والثاني بتكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، وكيلا لشؤون الدعوة والإرشاد، والشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، وكيلا مساعدا لشؤون الدعوة والإرشاد.

وجاء القرار الثالث، بتكليف عبدالله بن منصور الخزيم، مديرا عاما للإدارة العامة لتقنية المعلومات، وعبدالرحمن بن محمد الشهري، مديرا مساعدا لتقنية المعلومات.

فيما جاء القرار الرابع بتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح، مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة حائل.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتدوير القيادات الإدارية، للإسهام في إيصال رسالة الوزارة الدعوية والتوعوية، والقيام بواجبها تجاه المجتمع بما يحقق الرسالة والأهداف العامة لها.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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