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سقطت من الرابع.. مصرع طالبة بكلية الصيدلة أثناء نشر الغسيل ببنها

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سقطت من الرابع.. مصرع طالبة بكلية الصيدلة أثناء نشر الغسيل ببنها سقطت من الرابع.. مصرع طالبة بكلية الصيدلة أثناء نشر الغسيل ببنها

مصراوي Masrawy

02:06 م الأربعاء 03 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
لقيت طالبة بكلية الصيدلة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من شرفة منزلها بقرية بتمدة التابعة لبنها في محافظة القليوبية، أثناء نشر الغسيل.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة بنها، وأخطرت النيابة للتحقيق، وأمرت بانتنداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.
تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة بنها، بمصرع طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، بعد سقوطها من الطابق الرابع.
وتبين من التحريات أن الفتاة تدعى "آلاء.أ.ع.ح"، 19 عامًا، طالبة بكلية الصيدلة، وأنها سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع، أثناء نشر الغسيل، ولا توجد شبهة جنائية.

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