حبس عامل 6 أشهر لاتهامه بالترويج للآثار على "فيسبوك"

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الإقتصادية بقنا، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، لعامل متهم بعرض قطع أثرية للبيع، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 29 أغسطس من عام 2019 ، عندما وجهت النيابة لـ "إسماعيل.م.ف.ج"، تهمة حيازة وبيع القطع الأثرية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".

وأثبتت التحريات أن المتهم يستخدم حساب باسم "إسماعيل. ف" في عمل مشاركات لعرض قطع أثرية للبيع على جروب باسم "بيع وشراء آثار فرعونية".