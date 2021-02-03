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السيطرة علي حريق منزل مكون 3 طوابق في الغربية

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السيطرة علي حريق منزل مكون 3 طوابق في الغربية السيطرة علي حريق منزل مكون 3 طوابق في الغربية

مصراوي Masrawy

01:50 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في منزل مكون 3 طوابق، بكفرالزيات دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمدينة كفر الزيات.
جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين اشتعال النيران في منور العقار بسبب وجود مخالفات ورواكد خشبية نتيجة ماس كهربائي، وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

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