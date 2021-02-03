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بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني الروسية

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بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني الروسية بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني الروسية

مصراوي Masrawy

01:28 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

وقعت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة الفينور جاليبروفا رئيس جامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية، بروتوكول تعاون بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جالدوينا زاميلا مدير العلاقات الدولية بجامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية، والدكتور حسن عبدالحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع الاتحادية ومديرة مركز اللغة الروسية بالجامعة .

وأشار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الاتفاقية تُعد خطوة إضافية فى مسيرة العلاقات التي تجمع بين جامعة أسيوط وعدد كبير من الجامعات الروسية، والتي امتدت على مدار 30 عامًا، وهو ما يُعد نقطة مضيئة فى نشاط العلاقات الدولية بالجامعة.

وأوضحت نائب رئيس جامعة أسيوط، أن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة وجامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية، تهدف إلى تبادل أعضاء هيئة تدريس وباحثين وكوادر إدارية من العاملين، وإجراء مشروعات وأبحاث مشتركة، مع إتاحة الفرصة لتبادل وفود طلابية في إطار برامج تدريبية، ورحلات علمية، وأنشطة تربوية.

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