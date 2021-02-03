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وزير الكهرباء لـ"النواب": أنشأنا بـ"العاصمة الإدارية" أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم

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وزير الكهرباء لـ"النواب": أنشأنا بـ"العاصمة الإدارية" أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم وزير الكهرباء لـ"النواب": أنشأنا بـ"العاصمة الإدارية" أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم

مصراوي Masrawy

01:31 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يوجد بالوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوي؛ إذ تلقى أكثر من 10 ملايين شكوى، وتلقيت على تليفوني الشخصي أكثر من ألف و800 شكوى، ونعمل بسرعة على حل كل الشكاوى ونبحثها وندرسها دراسة جيدة ونستجيب لها.

وأشار شاكر، خلال إلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، إلى أن تصنيف العالمي كان 145، والآن وصلنا إلى 77، وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل إلى المركز الـ30.

وتابع وزير الكهرباء بأن الوزارة كان لها دور في رصد الانبعاثات الموجهة، ويتم التنسيق مع وزارة البيئة، ويتم الآن وفر في الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة، وخفضنا الانبعاثات بنسبة 20%، ونعمل على أن تكون المعدات بأحسن جودة لتلافي أية مشكلات.

ونوه شاكر بأن الجهد بقدرة 500 كليوات، والقدرة زادت إلى 4 أضعاف لتصل إلى 54 ألف كليو ميجاوات.

وكشف وزير الكهرباء عن أن هناك مراكز للتحكم في الشبكة الكهربائية باستثمارات 5 مليارات و400 ألف جنيه، وهناك مركز للتحكم العالمي بالعاصمة الإدارية.

ولفت شاكر إلى أنه في 2014 كانت هناك أزمة كبيرة في الكهرباء، وتم عمل خطة من أجل تلاشي هذا الأمر، وتم إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة "سيمنز" بمقدار 14 ألف ميجاوات، وهذا إنجاز هائل وكبير، وتم الانتهاء من هذا الأمر ومن الصيانات الأخرى.

وأضاف وزير الكهرباء: كانت هناك مساعدة من وزارة البترول لإنتاج الطاقة الكهربائية للمحطات، مشيرًا إلى أن صيانات المحطات المختلفة كانت بنسبة 100%، وشركة "سيمنز" كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية.

وتابع شاكر بأن محطة العاصمة الإدارية أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم، ويتم تبريدها عن طريق الهواء، وتم الإنشاء في خلال سنتين ونصف السنة فقط، مع العلم أن المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقًا للنظام المعمول به، مشيرًا إلى أن الوزارة اتبعت أسلوبًا علميًّا للتشغيل والصيانة؛ وهو ما أدى إلى زيادة القدرات والإنتاج، ولدينا الآن فائض واحتياطي مناسب، ومصر الآن منورة وبإضاءة هائلة.

واستطرد وزير الكهرباء: سيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان، والمشاورات مستمرة في هذا السياق، ونطمح لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال شبكات حديثة.

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