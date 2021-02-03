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"يتلقون معاملة مُذِلة".. توقيف 10 آلاف معارض روسي في احتجاجات "نافالني"

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"يتلقون معاملة مُذِلة".. توقيف 10 آلاف معارض روسي في احتجاجات "نافالني" "يتلقون معاملة مُذِلة".. توقيف 10 آلاف معارض روسي في احتجاجات "نافالني"
عرقلة وصول المحامين إلى مراكز الشرطة

ذكرت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 آلاف شخص في أوقِفُوا منذ بدء حركة الاحتجاج المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في 23 يناير.

ونددت المنظمة بـ"المعاملة المذلة التي يلقاها الموقوفون"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بين غريغوري دورنوفو المسؤول في المنظمة لإذاعة صدى موسكو، أن العديد من المتظاهرين ظلوا مكدسين في حافلات في ظروف رهيبة وخانقة، ودون طعام أو التمكن من الذهاب إلى المرحاض لساعات طويلة.

وأضاف أنه من الصعب جداً للمحامين والخبراء القانونيين الوصول إلى مراكز الشرطة، حيث لا يدعون أحداً يدخل.

وتحدثت الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية المستقلة عن الظروف الصعبة التي يعتقل فيها المتظاهرون.

وقال موقوف في مقطع على "إنستغرام" نشرته التلفزيون "دوجد" أمس: "لقد مر أكثر من 40 ساعة منذ توقيفنا، لم نتلق عمليا أي طعام، وفي الساعات التسع الماضية كنا في حافلة وأجبرنا على البقاء واقفين".

وأضاف: "لا نستطيع التحرك وليس لدينا ماء، ولا يسمحون لنا بالذهاب إلى المرحاض".منظمة أو في دي إنفو روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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