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حصيلة يومية كبيرة بالإمارات.. 3977 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة

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حصيلة يومية كبيرة بالإمارات.. 3977 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة حصيلة يومية كبيرة بالإمارات.. 3977 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة
12 وفاة ترفع عدد إجمالي الضحايا إلى 878.. والإصابات 313 ألفاً

حصيلة يومية كبيرة بالإمارات.. 3977 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3.977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 313 ألفاً و626 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان، بوفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في الدولة إلى 878 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 173 ألفاً 952 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، وإلى شفاء 4.075 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 289 ألفاً و276 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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