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"الكمامة وقياس الحرارة" يطيحان بـ400 منشأة سياحية في المملكة

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"الكمامة وقياس الحرارة" يطيحان بـ400 منشأة سياحية في المملكة "الكمامة وقياس الحرارة" يطيحان بـ400 منشأة سياحية في المملكة
فور توجيه وزير السياحة

كشف حساب وزارة السياحة على منصة "تويتر" عن حصاد الجولات التفتيشية التي نفذتها وزارة السياحة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ، وقد تم ضبط أكثر من 426 مخالفة تتركز غالبيتها في عدم لبس الكمامة وعدم قياس درجة الحرارة عند المداخل الرئيسية، وإقامة مناسبات يتجاوز عدد حضورها 50 شخص.

من جهته، وجّه أحمد الخطيب وزير السياحة بتنفيذ جولات رقابية مشددة على المنشآت السياحية؛ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرصاً على سلامتكم وجّهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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