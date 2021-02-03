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"توكلنا" شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه

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"توكلنا" شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه "توكلنا" شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه
للحد من انتشار "كورونا".. وحرصاً على سلامة المواطنين

أوضح صندوق التنمية العقارية أن تحميل تطبيق "توكلنا"، والحصول على موعد إلكتروني مسبق شرطاً إلزامي لدخول مقره الرئيسي وفروعه حول المملكة.

وذكر أنه سيتم تنفيذ قرار تفعيل تطبيق "توكلنا" انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، وحرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد على أن يكون شرطاً احترازياً إلزامياً لدخول مقر الصندوق الرئيس أو فروعه بالمملكة، إضافة إلى حجز موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.

يذكر أن "الصندوق العقاري" منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرص على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية، ولا تتم مراجعة المواطنين إلا بحجز موعد إلكتروني مسبق عبر البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa.

وأتاح أكثر من 43 خدمة إلكترونية لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعُوم إلكترونيا بكل يسر وسهولة وعن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة فروعه حول المملكة.صندوق التنمية العقارية تطبيق توكلنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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