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الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالوادي الجديد

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الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالوادي الجديد الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

01:34 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة الفرافرة، بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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