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عيد الشرطة 69.. "الداخلية" تقدم المساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم

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عيد الشرطة 69.. "الداخلية" تقدم المساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم عيد الشرطة 69.. "الداخلية" تقدم المساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم

مصراوي Masrawy

01:34 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي، بإقامة فاعلية باتحاد الشرطة الرياضي، لتوزيع العديد من المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم.

جاء ذلك استمراراً لمبادرة (كلنـــا واحـــد) وتفعيلاً للدور المجتمعي بوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

وتم خلال الفاعلية تقديم المساعدات لقرابة (300) حالة عبارة عن (أجهزة كهربائية "ثلاجة ، غسالة، بوتاجاز ، ماكينة خياطة" – ملابس أطفال – دعم مادى لمشروعات صغيرة في مجالات عديدة – دعم مادى وعيني لزواج أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم – كرسي كهربائي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة – سجادة يدوية مختلفة – بطانية)، بالتنسيق مع عدد من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المشاركة.

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، استكمالا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

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