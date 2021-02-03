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المُشدد 6 أعوام لمزارع حاول إدخال مخدرات لشقيقه المحبوس بالشرقية

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المُشدد 6 أعوام لمزارع حاول إدخال مخدرات لشقيقه المحبوس بالشرقية المُشدد 6 أعوام لمزارع حاول إدخال مخدرات لشقيقه المحبوس بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:25 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، اليوم الأربعاء، عامل زراعي بالسجن المُشدد 6 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بمحاولة إدخال مخدرات لشقيقه المحبوس بمركز شرطة ديرب نجم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بضبط "أحمد.س.ع.ع.ا" 20 عامًا، عامل، مُقيم بديرب نجم؛ وبحوزته 5 لفافات هيروين، وقطعة حشيش و24 قرص لعقار "كلونازيبام" المُخدر، أثناء محاولة إدخالها لشقيقه المحبوس في حجز مركز شرطة ديرب نجم.

جرى ضبط المتهم وتحريز المضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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