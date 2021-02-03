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التجديد لرئيس مدينة شرم الشيخ للمرة الثالثة على التوالي

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مصراوي Masrawy

01:19 م الأربعاء 03 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، قرار رقم"22" لسنة 2021، بمد خدمة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، لمدة عام اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.

وهنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رئيس مدينة شرم الشيخ، على ثقة الرئاسة فيه، مؤكدًا أن هذه الثقة نتيجة الجهود المبذولة للارتقاء بالمدينة، وظهورها بالشكل المناسب خلال المؤتمرات الكبرى التي تعقد فيها.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى التجديد للواء السولية للمرة الثالثة على التوالي.

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