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بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي بقفط- صور

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بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي بقفط- صور بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي بقفط- صور

مصراوي Masrawy

01:13 م الأربعاء 03 فبراير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:
افتتح اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، محطة الصرف الصحي لمدينة قفط، جنوب المحافظة بتكلفة تقدر بـ 200 مليون جنيه مصري، لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي المركز.
وأشاد المحافظ بحجم المشروعات التنموية الكبيرة التي تشهدها محافظة قنا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن محطة الصرف الصحي لقفط تعالج 25 ألف متر مكعب مياه يوميًا.
وأشار المحافظ إلى أنه يجري افتتاح محطة الصرف الصحي لمدينة نقادة غرب محافظة قنا، ضمن فعاليات برنامج التنمية المحلية لصعيد .

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