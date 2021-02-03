عامل يعرض زوجته لممارسة الدعارة عبر "فيسبوك" بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على عامل "مسجل خطر"، وزوجته، لاتهامهما بتسهيل الدعارة، واستغلال المتهمة الثانية في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، قد رصدت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوي العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالاشتراك مع زوجته.

جرى القبض على المتهين، والذين تبين أنهما يقيمان في محافظة الإسكندرية،وعثر بحوزة الأول على هاتف محمول عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما.

وبمواجهة الزوج، اعترف في التحقيقات بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وأيدت الزوجة أيدت ما جاء بأقواله،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.