أخبار عاجلة

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
ما الأسباب القضائية والإنسانية الملحة الداعية لاستحداث "الأنظمة الأربعة"؟ -
"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار  يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه -
وزراء الخارجية العرب يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين -
"العواد": التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحًا تاريخيًّا -
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى -
الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال -
هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل -
الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان -
صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روحاني: لن نغير بندا واحدا في الاتفاق النووي وهذا موقفنا النهائي

Print
روحاني: لن نغير بندا واحدا في الاتفاق النووي وهذا موقفنا النهائي روحاني: لن نغير بندا واحدا في الاتفاق النووي وهذا موقفنا النهائي

مصراوي Masrawy

01:30 م الأربعاء 03 فبراير 2021

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بموقفها بعدم السماح بإدخال أي تعديل على الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول: "لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي، ولن تضاف أطراف أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير".

وقال روحاني إن "الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة امتدت لعشر سنوات، ولم يتم التوصل إليه بسهولة، وبالتالي لن يستطيع أحد تمزيقه".

وأضاف: "إذا أرادوا هذا الاتفاق فأهلا وسهلا، وعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه، فنحن سنعمل ما ينبغي عمله".

يأتي هذا بينما تواصل كل من إيران والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة أولا إلى التزامات الاتفاق النووي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

البيت الأبيض: بايدن ليس لديه متسع من الوقت لمتابعة إجراءات عزل ترامب

البيت الأبيض: بايدن ليس لديه متسع من الوقت لمتابعة إجراءات عزل ترامب

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

شبكة عيون الإخبارية