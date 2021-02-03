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دعا أهل الحلال إلى الابتعاد عن بطون الأودية.. هطولات "عطاء" خلال 30 ساعة بتوقيع المسند

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توقعات باضطراب جوي متطرف في بعض المواقع مع غزارة الهطول ورياح عالية السرعة

دعا أهل الحلال إلى الابتعاد عن بطون الأودية.. هطولات

أوضح مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن التوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من جنوب غرب منطقة تبوك.

وقال "المسند"؛ في توقعاته عن حالة عطاء الماطرة: التوقعات تشير بالتحديد إلى أن الهطول سيكون على مساحة تمتد من الوجه إلى ضباء إلى الشرق حيث الديسة وشواق بداء وما حولها، خلال الـ 30 ساعة المقبلة.

ودعا "المسند"؛ أهل الحلال إلى الابتعاد عن بطون الأودية.

أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في #السعودية توثيق الحالة المطرية المتوقع تميزها -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الأربعاء باسم #عطاء.

وتشير التوقعات إلى اضطراب جوي متطرف في بعض المواقع مع غزارة الهطول وهَبات رياح عالية السرعة وتساقط البَرَد.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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