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وكيل التشريعية يهاجم لتخبطها التشريعي.. ويتهم مستشار مدبولي

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وكيل التشريعية يهاجم الحكومة لتخبطها التشريعي.. ويتهم مستشار مدبولي وكيل التشريعية يهاجم لتخبطها التشريعي.. ويتهم مستشار مدبولي

مصراوي Masrawy

01:02 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
وجه إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، انتقادا حادا لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تخبطها للاجندة التشريعية التي تتقدم بها لمجلس النواب، وأن هذا يتسبب في إهدار مجهود المجلس.
واتهم الطماوي المستشار شريف الشاذلي مستشار الدكتور مصطفى مدبولي، أنه المسئول عن هذا التخبط محمله مسئولية تخبط الأجندة التشريعية للحكومة.
واستطرد الطماوي - خلال جلسة مجلس النواب - عن أمثلة هذا التخبط من بعض مشروعات القوانين التي تم إرسالها أكثر من مرة للمجلس بتعديلات على رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، ومشروعين للتخطيط العام للدولة .
وناشد الطماوي بضروة اتخاذ اللازم وإيقاف حالة التخبط الذي تقع غيه بسبب مستشارها في هذا الملف.
ومن جانبه قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي أنه سوف يتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة، واتخاذ اللازم.​

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مصراوي Masrawy

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