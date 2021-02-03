بعد جولة 6 أيام.. إشادة روسية بالإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أشاد الوفد الأمني الروسي، بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، وذلك في ختام جولته التفقدية التي استمرت لمدة 6 أيام، والتي أطلع خلالها على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن الوفد الأمني الروسي، أشاد بمنظومة كاميرات المراقبة، التي تم تنفيذها علي أسوار المطارات بالكامل وزيادة السعة التخزينية لها لـ30 يومًا بدلا من 7 أيام، وكذلك استخدام الكاميرات الحرارية داخل أرض المهبط بالمطارات لرصد أي أعمال على مسافات كبيرة.

كما أشاد الوفد الأمني بالإجراءات المطبقة داخل وحدات تموين الطائرات "الكاترينج"، بكلا من المطارين وعمليات التأمين بهما بدءًا من تجهيز الوجبات وحتى عمليات نقلها إلى الطائرات وسط التدابير اللازمة لتأمينها وسلامتها.

وتابعت المصادر، أن الوفد الروسي أشاد أيضا بتواجد شركة فالكون للأمن والحراسة بمطار شرم الشيخ الدولي ، والتي تقوم بإجراءات التفتيش والإشراف على إجراءات التفتيش الخاصة بالركاب والحقائب، بالإضافة إلى كافة إجراءات التأمين والمباني والإجراءات الخاصة بالجوازات والتي تقوم بها السلطات الأمنية بالمطار.

وأوضحت المصادر، أنه تم تلافي كثيًرا من الملاحظات التي تم تدوينها من قبل، وسوف يتم كتابة تقرير مفصل عن الإجراءات الأمنية، ورفعه للحكومة الروسية، وذلك استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية، المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015 بسيناء.

ومن المقرر أن يغادر الوفد الروسي المنقسم لفريقين أحدهما بمطار الغردقة والأخر في شرم الشيخ، مدينتي شرم الشيخ والغردقة ، على متن رحلة مصر للطيران القادمة إلى مطار القاهرة، ومنها إلى موسكو على متن رحلة الخطوط الروسية "ايروفلوت" التي تقلع من القاهرة إلى روسيا في الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس في طريقها إلى روسيا.​