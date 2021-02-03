أخبار عاجلة

5 أطعمة ضرورية لمرضى السكري عند اتباع الكيتو دايت -
السفارة الروسية في برلين تنتقد قرار طرد أحد موظفيها -
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور) -
"هلال الباحة" استقبل 84,864 مكالمة نتج منها 17842 بلاغًا خلال العام الماضي -
وزير العدل: تصريح ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق -
ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار

Print
القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطويرها بصفة مستمرة.

2. اصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

10. إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

شبكة عيون الإخبارية